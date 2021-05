Confira a programação de vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira dia, 31, em Volta Redonda Divulgação

Publicado 31/05/2021 09:46

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda divulgou a programação da vacinação contra a covid-19 para esta segunda-feira, dia 31. A imunização acontece das 08h às 16h, nas Unidades de Saúde, exceto dos bairros: 249, Siderlândia, São João, Vila Mury e Volta Grande.



Primeira dose AstraZeneca - pessoas com comorbidades, pessoas acima de 60 anos e profissionais de saúde. Já a segunda dose da AstraZeneca será aplicada para as pessoas que receberam a primeira dose até 08/03/2021.

Segunda dose CoronaVac - A SMS informou que a aplicação acontece na UBSF São Geraldo.

Ainda segundo a SMS, pessoas acima de 40 anos com comorbidades estão sendo vacinadas no município, além de pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades específicas.



Comorbidades - Faixa etária de 18 a 59 anos

- síndrome de Down

- obesidade mórbida

- doenças renais crônicas

- hemoglobinopatias graves

- diabetes insulino-dependente

- pessoas com deficiência permanente

- imunossuprimidos

Comorbidades - Faixa etária de 40 a 59 anos



- diabetes não insulino-dependente

- cirrose hepática

- doenças cardiovasculares

- doenças cerebrovasculares

- pneumopatias crônicas graves

- hipertensão arterial resistente, grau 3, ou grau 1 e 2 com lesão de órgão-alvo



As pessoas com comorbidades devem apresentar laudo médico, atestado ou receita médica de pelo menos um ano para comprovar a condição clínica.