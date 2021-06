Neto Colucci analisa estreia com derrota do Voltaço na Série C do Campeonato Brasileiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 10:31

Após o confronto, o técnico Neto Colucci analisou o resultado e a atuação da equipe tricolor, que terminou o jogo com dois jogadores a menos.

Publicidade

“Não foi bom. Uma derrota ruim, com uma apresentação bem abaixo do que podemos jogar. Mas também não é porque foi a primeira derrota que está tudo errado, que o time é ruim, que o treinador não sabe, que os jogadores não prestam e a diretoria está mal. Não tem nada disso. Foi uma derrota, fora de casa, contra um time que campeão Estadual e que pode acontecer. O que foi anormal foi a nossa atuação. Nos cobramos bastante após o jogo e agora é levantar a cabeça e trabalhar, porque só a gente pode mudar este início de competição”, destacou.

O comandante Neto Colucci ainda falou sobre como foi a partida.

Publicidade

“A equipe começou os primeiros cinco, dez minutos, tentando se equilibrar dentro das condições que o campo apresentava, com a grama muito alta e irregular. O Altos, por já ter conhecimento do gramado, conseguiu se estabilizar mais rápido, acabou saindo na frente com um gol de pênalti, após uma falha de todo o setor defensivo, e dominou o jogo. Na volta do segundo tempo tivemos uma melhora, mas eles marcaram o segundo gol e voltaram a ter o controle da partida. Em seguida tivemos a expulsão do Oliveira em um lance duvidoso, o que prejudicou ainda mais a nossa equipe, que ficou com um homem a menos. Mesmo assim criamos duas chances de gol e, logo após um pênalti não marcado no Gabriel, no lance seguinte, o Gabriel chega atrasado, comete o pênalti e tomamos o terceiro gol. Foi a nossa primeira partida, tivemos alguns desfalques, problemas durante a semana, mas são coisas que não temos que levar muito em consideração”, disse.

Agora, o Volta Redonda se prepara para fazer a sua estreia em casa nesta Série C. No domingo, dia 06, às 16h, o Esquadrão de Aço recebe o Manaus no Raulino de Oliveira.

Publicidade

“Vamos trabalhar forte para que possamos fazer uma estreia no Raulino de Oliveira dentro da qualidade que o Volta Redonda apresenta. Fazer uma partida organizada, competir forte e brigar pela vitória durante os 90 minutos. Jogo em casa temos que nos impor e buscar esses três pontos para que possamos ir para a parte de cima da tabela, brigando pela classificação para a próxima fase e, posteriormente, pelo acesso”, afirmou.