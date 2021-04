Por O Dia

Publicado 25/04/2021 09:00 | Atualizado 25/04/2021 11:59

Volta Redonda - Um homicídio foi registrado na tarde de sábado, dia 24, no bairro Volta Grande em Volta Redonda. A vítima identificada como Leandro Ferreira Emiliano, de 62 anos, era pastor da Igreja Aliança Renovada, no bairro Santo Agostinho.

Ele foi morto com um tiro na cabeça enquanto estava na Rua 1.027 e de acordo com informações de testemunhas, ele não era o alvo.



“Aconteceu uma discussão entre duas pessoas e uma delas chamou uma terceira para tirar satisfação do caso. Essa terceira pessoa entrou na rua atirando e um dos disparos acertou Leandro que estava na frente de sua casa mexendo em seu carro sem saber de nada do que estava acontecendo”, disse umas das testemunhas.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista (HSJB), mas não resistiu aos ferimentos. Diversas mensagens nas redes sociais relatam como Leandro era querido e respeitado por onde transitava.



O crime é investigado pela 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda. Ninguém foi preso até o momento desta publicação.