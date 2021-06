Prefeitura de Volta Redonda decreta ponto facultativo na sexta-feira, dia 04, após feriado de Corpus Christi Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 15:24 | Atualizado 01/06/2021 15:26

Volta Redonda - O governo municipal de Volta Redonda decretou ponto facultativo na sexta-feira, dia 04. Com isso, o funcionalismo público da cidade vai emendar o feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira, dia 03.

Segundo as informações da prefeitura, “a decisão não afeta as atividades consideradas essenciais, que manterão as escalas de trabalho para que não haja a interrupção dos serviços”, diz a nota.