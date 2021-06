Desalojados continuam na Praça Sávio Gama em Volta Redonda Reprodução/Redes Sociais

Publicado 01/06/2021 19:32

Volta Redonda - Cerca de 200 pessoas da Ocupação da Paz permanecem nesta terça-feira, dia 1º, acampados com suas barracas e lonas em frente à Prefeitura de Volta Redonda. Eles estão no local desde a última quinta-feira, dia 27, quando ocorreu a reintegração de posse do terreno particular onde moravam, na divisa entre Volta Redonda e Barra Mansa. Segundo a Defensoria Pública, no local, viviam cerca de 850 famílias.

A intenção do grupo é pedir a ajuda do Poder Público para conseguir moradias dignas. Eles alegam que não possuem condições de pagar aluguel entre outras questões. Uma das manifestantes que tem cinco filhos, sendo a menor com quatro anos de idade, fez um apelo. "Estamos aqui para pedir um pedacinho para gente morar e dar dignidade para nossos filhos”, disse.

No sábado, dia 29 de maio, o Bispo da Diocese Barra do Piraí/ Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, visitou o acampamento em frente à prefeitura acompanhado dos padres Rafael Ferreira, Sílvio Rafael Juliano e Alércio de Carvalho. Durante a visita, o Bispo propôs intermediar a conversa entre os desalojados e o Governo Municipal.

Bispo da Diocese Barra do Piraí/Volta Redonda, Dom Luiz Henrique, visita acampamento em frente à prefeitura Reprodução/ Redes Sociais

Durante o encontro, o Padre Rafael Ferreira, ressaltou em sua fala sobre as duas frentes de apoio que foram levantadas para ajudar os desalojados: estrutura para alimentação e higiene, além de realizar a intermediação entre o grupo e o Poder Público.

Na segunda-feira, dia 31, houve um encontro entre o prefeito Antônio Francisco Neto e o bispo da Diocese Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique, para traçar estratégias para ajudar os desalojados. Um cadastro das famílias é realizado pela prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e conta com a ajuda da Defensoria Pública do Estado do Rio.