Chuvas deixam 5 mil desabrigados e desalojados no Rio

Defesa Civil estadual e do Corpo de Bombeiros. Os números dos boletins são atualizados pela Defesa Civil dos municípios e mudam a todo instante. Rio - Cerca de 5 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas por causa das chuvas que caíram nos últimos dias no estado. A informação é do último boletim divulgado nesta segunda-feira pelaestadual e do. Os números dos boletins são atualizados pela Defesa Civil dos municípios e mudam a todo instante.

Até o momento, quatro mortes foram confirmadas. Por causa das chuvas, os bombeiros atenderam mais de 800 chamados no estado desde a manhã de sábado. Os atendimentos incluem salvamentos, cortes de árvores, buscas e resgates.



A Defesa Civil informou que está distribuindo material de ajuda humanitária em apoio à Secretaria estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos em várias regiões, incluindo os municípios de Magé, Belford Roxo, Guapimirim, Seropédica, Rio de Janeiro, Itaguaí, Mesquita, Queimados e Rio Bonito.

LEIA MAIS: Moradores contabilizam estragos por causa da chuva no Rio



As equipes estão trabalhando diretamente nos municípios mais afetados, que pediram apoio por causa dos grandes danos causados pelas chuvas.



De acordo com o boletim, aproximadamente 3 mil itens foram entregues, entre kits-dormitório e de higiene, galões de água e cestas básicas.



Tempo instável As equipes estão trabalhando diretamente nos municípios mais afetados, que pediram apoio por causa dos grandes danos causados pelas chuvas.De acordo com o boletim, aproximadamente 3 mil itens foram entregues, entre kits-dormitório e de higiene, galões de água e cestas básicas.

Para esta terça-feira, a previsão é tempo instável no Rio. Para todo o estado, há previsão de chuva. As pancadas deverão ser de moderadas a ocasionalmente fortes na Região Serrana e na regiões Norte e Noroeste Fluminense. Os ventos estarão de fracos a moderados.



A temperatura mínima prevista para hoje é de 17 °C na Região Serrana e a máxima de 28°C na capital, na no Sul Fluminense nas baixadas Fluminense e Litorânea.

LEIA MAIS: Um Rio de 455 anos de água sobre nós, por Rio Suburbano



A capital continua em estágio de alerta devido às chuvas. A previsão para a cidade é de chuva fraca a moderada durante a noite, segundo o sistema Alerta Rio. A capital continua em estágio de alerta devido às chuvas. A previsão para a cidade é de chuva fraca a moderada durante a noite, segundo o sistema Alerta Rio.

O tempo deverá permanecer nublado com chuva fraca a moderada amanhã. A temperatura mínima prevista é 17 °C e a máxima, 28°C, na região.