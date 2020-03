Chuvas: Defesa Civil municipal registra 604 chamados e realiza 52 interdições

A cidade continua em estágio de alerta após pelo menos Rio - A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil recebeu, das 20h30 de sábado (29) até o momento, 604 chamados, sendo os principais por desabamento de estrutura, ameaça de desabamento de estrutura, deslizamento de barreiras e encostas e imóveis com rachadura e infiltração. Os bairros de maior demanda são: Realengo (105 ocorrências), Taquara (54), Campo Grande (39), Bangu (31), Deodoro (21) e Tijuca (21).A cidade continua em estágio de alerta após pelo menos quatro pessoas morrerem durante o temporal que atingiu o Rio neste fim de semana . De acordo com o sistema Alerta Rio, para esta segunda-feira a previsão é de chuva moderada a qualquer hora do dia, podendo ser forte em curtos períodos de tempo.

O tempo está instável no Rio por causa de áreas de instabilidade em altos níveis da atmosfera associadas à atuação de um canal de umidade sobre a região Sudeste. Entre terça e quinta, o tempo continuará instável na cidade por causa da formação de um sistema de baixa pressão no oceano. A previsão é de pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde de amanhã e a qualquer momento da quarta.



Interdições

Técnicos do órgão atuam desde a madrugada do dia 1° no atendimento dos chamados que chegam via canal 199. Até o momento, foram registradas 54 interdições emergenciais.



Reboques

A Coordenadoria de Fiscalização e Reboques (Cfer) já auxiliou, desde domingo, na retirada de 41 automóveis que foram arrastados pelas águas nos pontos mais atingidos pelas fortes chuvas, principalmente em Realengo, Bangu e Taquara, na Zona Oeste. Os carros – que estavam atolados, amontoados ou foram encontrados em rios – foram realocados para pontos seguros, liberando a via para a circulação do trânsito e pedestres. Uma retroescavadeira da Comlurb está sendo usada na operação, que continuará nesta terça.



Recomendações

. Acompanhe noticiários em rádio, TV e internet, além das redes sociais do Centro de Operações e da Defesa Civil;

. Cadastre seu telefone no sistema de SMS enviando o CEP da sua residência para o número 40199. Cadastre mais de um CEP, o procedimento é o mesmo;

. Caso perceba alguma alteração estrutural na edificação em que estiver, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e siga as orientações recebidas;

. Atente para o volume do lixo acumulado. Em dia de recolhimento, certifique-se de que os sacos de lixo não correm risco de serem arrastados pela chuva.