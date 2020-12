Acidente aconteceu por volta das 22h desta sexta Reprodução / TV Globo

Publicado 12/12/2020 09:16 | Atualizado 12/12/2020 09:17

Rio - Um homem morreu atropelado, no fim da noite desta sexta-feira, no Aterro do Flamengo. Renato Ferreira, de 53 anos, foi atingido por um carro na pista sentido Zona Sul da via expressa, na altura do Museu de Arte Moderna (MAM), no Centro do Rio.

O Corpo de Bombeiros informou que agentes do quartel do Catete foram acionados às 22h10 por causa do acidente. Os militares constataram a morte da vítima no local.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.