Ubirany tinha 80 anos Fábio Rocha / TV Globo

Por O Dia*

Publicado 12/12/2020 07:55 | Atualizado 12/12/2020 08:45

Rio - O corpo do músico Ubirany Félix do Nascimento, o Ubirany, será enterrado neste sábado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O velório está marcado para às 15h30.

Ubirany foi um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal, no fim da década de 1970, a partir de rodas de samba de que costumava participar com amigos no Cacique de Ramos. A sede do Cacique, em Ramos, na Zona Norte, reúne a nata samba carioca e se tornou lugar de encontro de estrelas como Beth Carvalho, Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho.

O músico foi o criador do repique de mão, uma das características do Fundo de Quintal. O instrumento logo passou a ser usado por outros grupos de samba. Além do repique de mão, o Fundo de Quintal influenciou o trabalho de outros artistas com o uso de mais dois instrumentos: o tantã e o banjo com cabo de cavaquinho, esse criado por Almir Guineto, outro fundador do grupo.

* Com informações da Agência Brasil