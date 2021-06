Quase cinco mil profissionais de Educação vacinados contra a covid-19 nesta quarta, dia 02 - Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 17:52

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda iniciou nesta quarta-feira, dia 02, a vacinação contra a covid-19 dos profissionais de Educação da rede de ensino público e privado. Neste primeiro dia cerca de cinco mil pessoas foram vacinadas. A imunização aconteceu no sistema drive-thru na Ilha São João, que começou antes das 08h e foi encerrada às 16h. Pedestres também foram atendidos, em um local previamente preparado.

De acordo com a secretaria, no drive foram vacinados 4.850 profissionais de Educação, que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca (Oxford). Foram contemplados nesta fase profissionais na ativa de 18 a 59 anos que atuam em creche e pré-escolas, além do ensino fundamental, médio, técnico, profissionalizante e EJA. Profissionais de ensino superior e de cursos livres regulamentados perante a lei também foram beneficiados.

Ainda segundo a SMS, outros profissionais que trabalham na Educação foram inseridos na campanha, como aqueles que trabalham em secretaria, faxina, portaria e manutenção. As profissionais de Educação gestantes e puérperas, com solicitação médica, foram vacinadas nas Unidades de Saúde, que dispõem da vacina Pfizer.

A média de espera drive-thru era em torno de 10 minutos para ser atendido, seguindo todos os procedimentos de verificação da documentação até a chegada nas baias de vacinação.

Durante todo o drive-thru, os profissionais de Educação comemoraram as doses de esperança que estavam recebendo através da vacina. “Hoje a sensação é de gratidão, de agradecer a Deus por estar aqui”, comentou a professora Clarete Braz Patrocínio.

Um dos profissionais que recebeu a vacina no drive-thru foi Lucas Albino morador de Volta Redonda. “Estou muito feliz de ter tido como professor essa oportunidade na vacinação após um ano de pandemia”, disse o professor.

Outra profissional vacinada contra a covid-19 foi Mariane Rezende, que declarou: “Finalmente minha vez chegou, estava muito ansiosa por esse momento”, disse. Outra vacinada foi a professora Jeane Cristina. “Ah, estou super feliz. A expectativa era grande para a vacinação e a minha felicidade hoje é imensa”, disse.

O professor da Casa da Criança e do Adolescente, Victor Hugo Guedes, levou um cartaz para a vacinação em comemoração ao recebimento da vacina e declarou: “A sensação é de vitória, principalmente para a área da educação para nós professores, são doses de esperança para todos”, comentou.

A vacinação para os profissionais de Educação, ainda não imunizados, terá continuidade nas Unidades de Saúde (UBS e UBSF), a partir de segunda-feira, dia 07.

A secretaria abriu a vacinação para os profissionais que moram em Volta Redonda ou que trabalham no município, sendo necessária a apresentação de comprovante de residência, crachá, contracheque ou contrato de trabalho, além da identidade, CPF ou cartão do SUS.



Profissionais de Educação vacinados contra a Influenza (gripe) devem aguardar 15 dias para serem vacinados contra o novo coronavírus. Pessoas com sintomas gripais devem buscar atendimento médico e não devem ser vacinadas contra a covid-19 até pelo menos 30 dias.