MEP-VR apresenta projeto de Unidade de Conservação da Pedreira da Voldac á SMMA - Divulgação/ MEP-VR

MEP-VR apresenta projeto de Unidade de Conservação da Pedreira da Voldac á SMMADivulgação/ MEP-VR

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 08:47

Volta Redonda - A equipe Ambiental do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) apresentou o Projeto de Unidade de Conservação da Pedreira da Voldac (Mona, Monumento Natural Pedreira da Voldac) à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda (SMMA).

A apresentação na tarde de quarta-feira, dia 09, foi feita pelo professor Fernando Pinto, coordenador da equipe Ambiental do MEP-VR, doutor em ecologia, ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, Miguel Arcanjo. Ainda participaram do encontro, o biólogo, Michel Bastos; a acadêmica de direito, Gabriela Patrícia, ambos do MEP e o engenheiro João Thomaz, assessor legislativo, representando o vereador Paulinho AP.

Publicidade

O professor Fernando, ao entregar o documento técnico com 24 páginas elaborado pelos técnicos do MEP em 2020 sobre a área pública da Pedreira, reafirmou as potencialidades do maciço rochoso localizado entre os bairros Voldac e Pinto da Serra. Ele também lembrou que o Prefeito Antônio Francisco Neto, no último encontro com o Movimento, manifestou muito interesse pela área.

“O local está abandonado e guarda biodiversidade de fauna e flora de grande significado científico e educacional, e poderá ser potencializada com alguns arranjos para trilhas, identificação e proteção, quase sem custos e criar a Unidade de Conservação, Monumento Natural (Mona). No documento técnico contém dados importantíssimos, inclusive evidência a recuperação natural que se desenha de forma animadora. Fatos expostos ao Prefeito Neto, o deixou animado em agendar uma ida ao local", relatou Fernando ao entregar o documento ao secretário.

Publicidade

Somando à argumentação do professor Fernando Pinto, o biólogo do Movimento, Michel Bastos, acrescentou que "a Pedreira da Voldac vem ganhando tamanho referencial, a ponto da comunidade local, pesquisadores das universidades, e por último a manifestação do Departamento de Mineralogia do Estado do Rio de Janeiro, o DRM-RJ, ter recentemente encaminhado Parecer Técnico ao MEP com nove páginas, sinalizando a possibilidade de incorporação à UC, o projeto ‘Caminhos Geológicos do Estado’, tendo a Pedreira como ponto referencial”, lembrou Bastos.

parecer do DRM-RJ (Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro) foi entregue em primeira mão ao secretário para somar ao documento do projeto Mona Pedreira. Depois de cerca de 40 minutos: diálogos ativos, informes sobre a situação da Fazenda do Ingá, Parque Municipal de VR, Jardim Botânico da Ilha São João e ponderações sobre a Pedreira, Miguel Arcanjo, considerou a proposta de Unidade de Conservação muito boa e valorizou o relatório técnico do DRM. foi entregue em primeira mão ao secretário para somar ao documento do projeto Mona Pedreira. Depois de cerca de 40 minutos: diálogos ativos, informes sobre a situação da Fazenda do Ingá, Parque Municipal de VR, Jardim Botânico da Ilha São João e ponderações sobre a Pedreira, Miguel Arcanjo, considerou a proposta de Unidade de Conservação muito boa e valorizou o relatório técnico do DRM.

Publicidade

“A proposta de criação de UC é muito boa, cria caminhos positivos, inclusive para o ICM- ecológico. Atualizem a proposta do projeto com os dados do DRM, e vamos abrir um processo aqui na SMMA, e seguir com consulta ao INEA”, falou.

O secretário ainda acrescentou que “ao prefeito Neto cabe a decisão final, lembro ainda, o vereador Paulinho AP, falou comigo que está acompanhando a proposta do MEP”, comentou Miguel Arcanjo.

Publicidade

Ao final da reunião, a integrante do MEP-VR, Gabriela Patrícia agradeceu a abertura da agenda para o Movimento, enaltecendo a importância do cuidado com os espaços da cidade e dando a devida destinação social a eles.

“Estamos agradecidos pela atenção do senhor, e vamos seguir suas recomendações. Estamos certos de que a recuperação dos espaços, e exemplo da criação da Unidade da Pedreira só vai somar no processo de preservação e recuperação, bem como na educação socioambiental”, disse.

Publicidade

Resultado sondagem Jardim Botânico da Ilha São João

A sondagem popular sobre o Jardim Botânico da Ilha São João, iniciada no dia 5 de junho, encerra nesta sexta-feira, dia 11, às 12h. Até quinta-feira, dia 10, no período da manhã, 480 respostas, de mais de 60 bairros da cidade foram registradas. A meta do MEP-VR era obter 400. O resultado será divulgado no final de semana.