Vereador Paulo Roberto, o Paulino AP e sua equipe na visita técnica à Pedreira da Voldac MEP-VR

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 10:30

Volta Redonda - Técnicos da equipe ambiental do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), representantes das associações de moradores dos bairros Voldac e Pinto da Serra acompanharam o vereador eleito Paulo Roberto, o Paulino AP e sua equipe em uma visita técnica à Pedreira da Voldac, no último domingo, dia 17.

O espaço público, incorporado ao município em 2008 tem ganhado notoriedade pela sua beleza cênica e seus potenciais educacionais e de lazer. A discussão do projeto Pedreira da Voldac teve início em 2018. O professor, ecólogo e subcoordenador da equipe ambiental do MEP, Fernando Pinto, orientou a visita e mostrou ao parlamentar apontando os diferentes potenciais da Pedreira.

“Espaço urbano precisa ser cuidado, a pedreira guarda uma biodiversidade fantástica, nossa equipe já contabilizou centenas de parâmetros importantes. Pensar o espaço como unidade de conservação com recreação orientada, educação ambiental e também como pesquisas acadêmicas deve ser foco. Temos defendido desde 2019 que a área seja transformada no primeiro Monumento Natural de VR”, defendeu Fernando.

Durante a visita os representantes das associações de moradores também reforçaram a importância potencial do maciço rochoso desativado na década de 1980.

“De fato o local é esplêndido, precisamos buscar caminhos e conhecer os projetos para o local de forma a garantir a recuperação e cuidados para com o local”, disse Berlindo Francisco, diretor de patrimônio da associação da Voldac.

Para a vice- presidente da associação do bairro Pinto da Serra, Silvia Cristina, o espaço é importante para realização de caminhadas.

“Será muito importante adequar o local, sem desfiguram sua características para lazer, caminhadas em trilhas e educação ambiental para crianças e jovens”, falou Silvia.

O vereador Paulinho AP, comentou sua impressão, após ouvir as pontuações sobre a pedreira e observar o cenário.

“O local é majestoso, nunca imaginei que em VR tivesse um local assim, agradeço imensamente a todos vocês pela oportunidade. Há um potencial turístico ecológico, Volta Redonda precisa disso, para levar nossos filhos, pessoas que nos visitam. Mais que tudo precisamos preservar a natureza ainda mais uma cidade forte em sua história de metalurgia. Sei que há projetos, porém é necessário projetos que garantam a menor agressão possível ao local, pensar em trilhas, pensar na educação ambiental. Acresço, como o local está abandonado, de início a gente dá visibilidade ao local e limpa a entrada identifica, assim população vai se educando. Vou ver com secretário Jerônimo Teles como fazer uma limpeza no local”, finalizou o vereador ao fim da visita que durou duas horas.

A equipe do MEP, através da acadêmica de geologia (UFES), Gabriela, entregou ao vereador uma minuta do histórico da pedreira, informou que para semana o Movimento encaminhará ao gabinete do vereador e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), a proposta de criação da unidade de conservação no local. Segundo o MEP, o secretário do Municipal do Meio Ambiente, Miguel Arcanjo, havia agendado sua participação na visita, mas través do vereador justificou sua ausência por questões familiares.