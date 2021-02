Dupla suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas é presa em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 11:45

Volta Redonda - Policiais civis da Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, prenderam em flagrante, nesta sexta-feira, dia 26, dois suspeitos, ambos de 20 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Segundo as informações da polícia, a dupla estava vendendo drogas em uma residência, na Rua Florestal, no bairro São Carlos.

Ainda de acordo com os agentes, o imóvel pertence ao gerente geral do tráfico de drogas da região, que se encontra preso. Dentro da casa foram encontrados, 69 pinos de cocaína e 23 trouxinhas de maconha.

Os agentes descobriram que os dois suspeitos são da cidade do Rio de Janeiro, sendo que um deles é da comunidade da Vila Cruzeiro, na Penha, e o segundo é do bairro de Nova Aurora, no município de Belford Roxo.