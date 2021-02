Acabou nesta sexta-feira, dia 26, o estoque de três mil doses de vacina Oxford/AstraZeneca Divulgação

Publicado 26/02/2021 17:35

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda informou que acabou nesta sexta-feira, dia 26, o estoque de três mil doses de vacina Oxford/AstraZeneca contra a covid-19, destinada aos idosos de 84 a 87 anos de idade.

Segundo as informações da SMS, “a vacinação foi considerada um sucesso, pois atingiu o público-alvo com rapidez e ordem. Todas as doses foram aplicadas nesta sexta, nas unidades municipais de saúde”.

O número de idosos que procurou as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF) foi superior ao previsto, a partir do cadastramento feito no site da prefeitura e nas unidades de referência, conforme destacou a secretaria de saúde.

De acordo com a prefeitura, a previsão de chegada de novas doses é para os próximos dias. Com isso, a Secretaria vai divulgar novas datas para continuar a vacinação para a primeira dose. Até que isso aconteça, a SMS, anunciou que irá seguir com a aplicação da segunda dose para o público-alvo que já recebeu a primeira dose da vacina.

“Um balanço do dia de vacinação será divulgado em breve, mas até as novas doses chegarem as pessoas devem aguardar em casa”, diz trecho da nota da SMS.