26/02/2021

IPTU) 2020 em Volta Redonda, com 7% de desconto, sem multa e sem acréscimo. A guia de pagamento pode ser retirada no site da prefeitura, Volta Redonda - Termina no dia 28 de fevereiro, o prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (em Volta Redonda, com, sem multa e sem acréscimo. A guia de pagamento pode ser retirada no site da prefeitura, www.voltaredonda.rj.gov.br . Basta clicar no banner ‘IPTU 2020’ e informar o número da inscrição imobiliária do imóvel.

O pagamento pode ser feito nos bancos Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil (somente autoatendimento) ou nas casas lotéricas.

Já para o IPTU 2021, o pagamento com desconto de 18% para quem for pagar em cota única segue até o próximo dia 10 de março. Depois desta esta data, a opção é pagar com desconto de 10% até o dia 31 de março.

O contribuinte também pode escolher pelo pagamento integral, sem desconto, dividido em seis vezes. O vencimento da primeira parcela está marcado para 31 de março. As demais cotas vencem em 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho, 30 de julho e 31 de agosto.

