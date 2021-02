IPTU com desconto de 7% em cota única e primeira parcela vencem nesta sexta-feira Divulgação / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 13:11 | Atualizado 03/02/2021 14:21

Rio - A cota única do IPTU 2021 com 7% de desconto vence nesta sexta-feira. A data é a mesma para o pagamento da primeira parcela, para quem optar pelo pagamento em 10 vezes.

A cobrança está diferente. O antigo carnê que costumava ser enviado aos 1,6 milhão de contribuintes foi substituído. Este ano, a guia chegou em formato carta, com apenas uma folha, nas cores azul e branco e apenas dois códigos de barras. Do lado externo, o da cota única, com desconto de 7%. Do lado de dentro, a primeira das 10 cotas para quem preferir pagar parcelado. As guias das demais parcelas devem ser impressas pelo site Carioca Digital

"A forma de cobrança mudou, mas a importância do IPTU para a cidade continua a mesma. Este é um dos mais importantes impostos com os quais os cariocas financiam o funcionamento do município, investindo em áreas-chave como Saúde, Educação e transporte", lembra o Secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo.

Algumas das mudanças geraram dúvidas entre os contribuintes e todos os chamados foram investigados. Não houve detecção de fraudes. Na última semana, pouco a pouco as incertezas deram lugar à mais segurança e a arrecadação cresceu quase 300% em relação ao ritmo de pagamento do ano anterior.

A campanha de informação de IPTU da Prefeitura continua durante o ano e a expectativa é que o processo de cobrança do tributo fique ainda mais digital e cada vez menos burocrático.





Como gerar as guias de pagamento do IPTU 2021 no portal carioca.rio:

Em caso de dúvida, acesse o IPTU 2021 pelo portal Carioca Digital

1. Acesse o portal carioca.rio.

2. Role a tela para baixo e clique no botão IPTU 2020/2021.

3. Insira seu número de inscrição, disponível em qualquer documentação do IPTU.

4. Selecione o exercício 2021.

5. Clique em prosseguir.

6. Nesta tela, você terá duas opções de seleção:

• Cota única, com desconto de 7%.

• Caso prefira pagar em parcelas, selecione a primeira parcela mais abaixo

7. Com qualquer uma das opções selecionadas, aparecerá um botão para gerar o boleto

8. Agora é só clicar.

Calendário de pagamento:

Cota única - 5 de fevereiro

1ª cota - 5 de fevereiro

2ª cota - 5 de março

3ª Cota - 8 de abril

4ª cota - 7 de maio

5ª cota - 8 de junho

6ª cota - 7 de julho

7ª cota - 6 de agosto

8ª cota - 8 de setembro

9ª cota - 7 de outubro

10ª cota - 8 de novembro



Postos de atendimento:



Devido aos protocolos sanitários em vigor durante a pandemia de Coronavírus, os postos somente realizam atendimento presencial com agendamento prévio:

Barra Shopping: Av. das Américas, 4.666 – 3º piso – sala 326A – Centro Médico

Rio Sul Shopping: Rua Laura Müller, 116 – Estacionamento G4 – Setor Amarelo, Botafogo

West Shopping: Estrada do Mendanha, 555 – loja 282 – Campo Grande

Norte Shopping: Av. Dom Helder Câmara, 5.474 – loja 3021 – Cobertura

Center Shopping: Av. Geremário Dantas, 404 – Lojas 501 e 502 – Piso G2 – Jacarepaguá