Prefeitura quita salário de dezembro do funcionalismo nesta terça-feira

A Prefeitura do Rio de Janeiro vai pagar o salário de dezembro do funcionalismo municipal nesta terça-feira, dia 7 de janeiro. O depósito será antecipado um dia, já que a previsão era de o pagamento sair no 5º dia útil — quarta-feira.

De acordo com a assessoria da prefeitura, a antecipação do crédito foi determinada pelo prefeito Marcelo Crivella. Em vídeo divulgado nas redes sociais, nesta segunda-feira, Crivella fez o anúncio do pagamento, ao lado do secretário de Fazenda, César Barbiero, que declarou:



"Conseguimos recursos para antecipar os salários da administração direta e das empresas para amanhã (07/01), um dia antes do quinto dia útil de janeiro. E pagaremos os inativos, pensionistas, autarquias e fundações no dia 08, quarta-feira", disse.