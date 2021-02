Direção do Bradesco garantiu ao Rioprevidência que a situação estaria regularizada até meio-dia Foto: LSM

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 12/02/2021 11:01 | Atualizado 12/02/2021 11:23

o depósito nas contas dos inativos será feito até meio-dia. Os aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro não receberam, até o momento, o pagamento dos vencimentos de janeiro. O crédito estava previsto para esta sexta-feira, décimo dia útil do mês . À coluna, o presidente do Rioprevidência, Sérgio Aureliano, comunicou que

Aureliano informou que a transferência dos recursos ao Banco Bradesco (que roda a folha de pagamentos do estado) foi feita com antecedência, esta semana, para o processamento dos dados e, assim, a instituição depositar nas contas nesta sexta-feira. No entanto, hoje foi constatado esse problema.

O presidente da autarquia procurou o Bradesco. A direção do banco informou que até meio-dia a situação estará regularizada e o pagamento vai aparecer em todas as contas.

"O dinheiro já havia sido enviado, ele nos comunicou que até meio-dia tudo estará regularizado, e os depósitos feitos nas contas", disse Aureliano.

Procurada, a Secretaria de Fazenda ressaltou que, como informado anteriormente, os pagamentos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o termino do expediente bancário.