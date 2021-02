Governo estadual quitará folha de janeiro nesta sexta-feira Daniel Castelo branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 09/02/2021 14:40 | Atualizado 09/02/2021 14:42

O pagamento dos salários de janeiro cairá na conta do funcionalismo estadual do Rio nesta nesta sexta-feira, dia 12, décimo dia útil do mês seguinte ao trabalhado, conforme prevê o calendário oficial. O depósito alcançará os 465.787 servidores ativos, inativos e pensionistas.



De acordo com o governo, o valor líquido da folha salarial de janeiro é de R$ 1,79 bilhão. Os pagamentos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.