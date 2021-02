Por O Dia

Publicado 25/02/2021 13:48 | Atualizado 25/02/2021 13:52

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou que o segundo e terceiro lote com matéria-prima para a fabricação da vacina de Oxford vão chegar ao Brasil neste sábado (27). Os insumos serão enviados ainda nesta quinta-feira (25), de Pequim, na China, e serão transportados de avião até o Brasil.



De acordo com a Fiocruz, o insumo, chamado de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), será usado para a produção de cerca de 12 milhões de doses da vacina. A previsão para que as novas doses sejam entregues ao Ministério da Saúde é durante o mês de março.

No dia 12 de fevereiro, a Fiocruz começou o processo de envase das doses da vacina contra a Covid-19, formulada pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford , a partir do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). Conhecida como envase, esta etapa é a que as doses formuladas pela equipe serão colocadas nos frascos. O primeiro lote será de pré-validação da vacina.