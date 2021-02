Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

Publicado 12/02/2021 17:02 | Atualizado 12/02/2021 17:03

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) começou, nesta sexta-feira, o processo de envase das doses da vacina contra a Covid-19, formulada pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford, a partir do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). Conhecida como envase, esta etapa é a que as doses formuladas pela equipe serão colocadas nos frascos. O primeiro lote será de pré-validação da vacina.

A Fiocruz espera que 700 mil doses por dia sejam envasadas nos meses de fevereiro e março. No fim de março, a produção das doses de vacina aumentará. Uma segunda linha entrará em produção, o que permitirá o envase de até 1,3 milhão de doses por dia. Desta forma, a Fiocruz vai praticamente dobrar as entregas em abril, quando passará de 15 milhões de doses para, aproximadamente, 27 milhões de doses.

"Realmente este é um momento muito importante para nós. São meses de preparação pra que tudo possa dar certo, para que tudo esteja pronto para o início a produção. Estamos começando com uma máquina que, quando a produção estiver escalonada vai nos permitir produzir cerca de 700 mil doses por dia. Em março, já entramos com a segunda máquina, que tem capacidade de mais 600 mil doses por dia. Então, no final de março, já estaremos produzindo cerca de 1,3 milhão de doses por dia, cinco dias por semana. Pelo plano atual a gente prevê entregar os 100, 4 milhões de doses no começo de julho. Esse é o plano que nós temos nesse momento", afirmou o diretor de Bio-Manguinhos/Fiocruz, Maurício Zuma.

Depois do envase, acontecerão as etapas de recravação, revisão, rotulagem, embalagem e controle de qualidade do produto acabado. A previsão de liberação interna do primeiro lote de vacina acontecerá no dia 18/2.

Nesta quinta-feira, 88 litros de IFA passaram por um processo de descongelamento. O Ingrediente Farmacêutico Ativo chegou ao Brasil no início de fevereiro, a uma temperatura de -55ºC. O produto é suficiente para a produção de 2,8 milhões de doses, do total de 15 milhões a serem recebidos ainda este mês.