Publicado 27/02/2021 08:00

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) conta com uma nova patrocinadora para a equipe profissional e das categorias de base para esta temporada de 2021. É a Universidade de Vassouras que terá sua marca estampada, no espaço master na frente da camisa, nas costas e também na manga do uniforme do Voltaço.

O acordo foi assinado na tarde desta sexta-feira, dia 26, em uma reunião realizada no Centro de Convenções da Universidade, em Vassouras. O presidente do Voltaço Flávio Horta celebrou o acordo e afirmou que o patrocínio da Universidade de Vassouras fortalece muito o Esquadrão de Aço.

“Hoje é um dia histórico para o Volta Redonda, porque firmamos um patrocínio gigante, me arrisco a dizer o maior da história do clube. Estamos falando de uma visão macro de parceria, uma vez que esta também incluirá a utilização das estruturas física e pessoal da faculdade, com suportes ao profissional e a divisão de base, já que diversos cursos passarão a contribuir com o nosso dia a dia. Além, claro, de aumentar ainda mais o alcance da marca Voltaço na região Sul Fluminense, reafirmando que o Volta Redonda representa não apenas o município, mas, sim, toda a região. Agradecemos muito a confiança do presidente Marco Capute e de toda a diretoria da Universidade de Vassouras. Temos certeza que esta parceria trará bons frutos para ambos os lados”, destacou Flávio Horta.

Para o presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, mantenedora da Universidade de Vassouras, Marco Capute, a parceria fortalece a região unindo duas marcas fortes do Sul Fluminense.

“Precisamos pensar de maneira regional. O Volta Redonda é uma instituição tradicional, administrada com seriedade. Hoje é a quinta força do futebol do Rio de Janeiro e nós estamos muito orgulhosos deste acordo. É muito mais que um patrocínio, é uma parceria entre a maior universidade privada da região e o maior clube de futebol do Sul Fluminense”, afirmou.

Além da presença dos dois presidentes das instituições, o encontro contou também com a participação do técnico do Voltaço Neto Colucci, do reitor da Universidade Marco Antônio Soares de Souza, do prefeito de Vassouras, Severino Dias e da vice-prefeita Rosi Farias.

“Como um apaixonado pelo esporte e pensando em como o projeto foi desenhado, fiquei muito feliz com o anúncio da parceria. É um projeto de visão, que envolve o desenvolvimento de ambas as instituições. Tenho certeza que será um sucesso, assim como é a relação que a prefeitura mantém com a Universidade de Vassouras”, ressaltou o prefeito.