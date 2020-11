Fuzil e rádio apreendidos em Japeri DIVULGAÇÃO/PMERJ

Publicado 26/11/2020 09:35

Rio - Um policial militar e uma mulher ficaram feridos durante um tiroteio entre traficantes rivais na quarta-feira (25), em Engenheiro Pedreira, distrito de Japeri, na Baixada Fluminense. O agente foi levado para o hospital, mas já recebeu alta médica. Já a mulher, identificada como moradora do local, foi transferida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

De acordo com a polícia, equipes do 24º BPM (Queimados) estiveram na Avenida Javari, um dos acessos à comunidade, para tentar interromper um intenso confronto entre traficantes do Terceiro Comando Puro e do Comando Vermelho, que disputam o controle local. Em nota, a corporação informou que, "ao chegarem ao local, os policiais foram alvos de disparos e um PM foi ferido", e que, logo depois, a PM foi informada por moradores que uma mulher havia sido baleada. A vítima, identificada como Tânia, 44, foi localizada pelos policiais, socorrida e levada a Policlínica de Japeri, e depois transferida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Já o militar recebeu alta.

Um segundo tiroteio teria entre traficantes e policiais ocorrido durante uma ronda policial pela região. Neste, um suspeito foi localizado. Um fuzil calibre 5.56 e um rádio transmissor foram apreendidos. A ocorrência encaminhada para a 63ª DP (Japeri).