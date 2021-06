Projeto "Música nas Alturas", na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 12/06/2021 16:11

Volta Redonda - Em celebração ao Dia dos Namorados, o Corpo de Bombeiros, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda, realizou neste sábado, dia 12, o projeto “Música nas Alturas”, na Vila Santa Cecília.

A ação contou com um saxofonista, militar da corporação, tocando içado por um guindaste, a cerca de 30 metros de altura. A ideia é que a atração fosse um flash mob, quando um grupo de pessoas se reúne repentinamente em um ambiente público, realiza uma apresentação atípica e se dispersa como se nada tivesse acontecido logo após a performance.

Foi impossível que a apresentação nas alturas do 3º sargento Rafael Gomes dos Santos passasse despercebida por pedestres e comerciantes. O morador Fábio Ribeiro fez questão de parar e agradecer o trabalho dos militares e também pelo espetáculo, que aconteceu na Rua 23 B, entre o Cine Nove de Abril e a Biblioteca Municipal.

“Agradeço a presença dos bombeiros nas ruas hoje, mostrando que os verdadeiros heróis, nossos heróis, estão de uniforme e cuidando da nossa segurança. Somos muito gratos por isso. Me sinto hoje como um representante da população dizendo 'muito obrigado' por vocês cuidarem de nós”, afirmou Fábio, acrescentando: “Atrás desta farda tem um homem, um cidadão, uma pessoa, que tem família. Da mesma maneira que ele cuida de nós, também temos que nos cuidar”.

O saxofonista e bombeiro militar destacou que participar do projeto neste dia tão emblemático foi especial, principalmente neste período de pandemia da covid-19.

“Para mim é um prazer e uma honra me colocar à disposição do Corpo de Bombeiros e também da sociedade volta-redondense, para compartilhar neste 12 de junho, Dia dos Namorados, um pouco do talento que Deus tem me dado. Sou saxofonista há mais de 20 anos e sempre que posso, me coloco à disposição da corporação para estar fazendo esta integração com a sociedade. Nesse momento tão difícil que estamos passando, com quarentena e distanciamento, o Corpo de Bombeiros tentou trazer um pouco de acalento, paz e alegria para as pessoas”, destacou Rafael.

Projeto ‘Música nas Alturas’

O comandante do 22º GBM (Grupamento de Bombeiro Militar de Volta Redonda), tenente-coronel André Carvalho, contou que a ação não teve só o objetivo de homenagear os namorados no mês de junho, mas também acalentar a alma e o coração.



“Buscamos levantar o astral das pessoas em tempos tão difíceis e o mais importante: lembrar que os bombeiros estão sempre perto dos cidadãos e que a população sempre pode contar com o Corpo de Bombeiros de Volta Redonda”, afirmou.

A inspiração para a ação social do alto de uma plataforma mecânica veio do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMERJ), que promoveu o evento em 2020 durante a atual pandemia nos principais cartões postais da cidade maravilhosa.