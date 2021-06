Smac reabre o 21º Cras de Volta Redonda - Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 17:07

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) retomou as atividades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Celso do Carmo, do bairro Nova Primavera. A reabertura da unidade que aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 11. A programação da Smac é reabrir até dezembro os 35 Cras que estavam fechados ou funcionando precariamente, este foi o 21º.

Segundo a Smac, o Cras do Nova Primavera abrange também os moradores do Condomínio Parque do Contorno e tem mais de 500 famílias cadastradas. A unidade, além de todos os serviços da assistência social, terá cursos de inclusão digital, aulas de violão e oficinas de geração de renda.

A diretora do Departamento de Proteção Básica, Rosane Marques, destacou que a Smac levará para a unidade projetos importantes.

“Teremos projetos da segurança alimentar, da convivência familiar, de inclusão produtiva, culinária, mecânica, e muitas outras atividade que traremos para cá. Vamos colocar este Cras para funcionar, vamos renovar, fazer acontecer e queremos ver a comunidade aqui”, disse a diretora que apresentou aos moradores, ao lado da coordenadora da unidade, Adelvânia Guedes, a equipe que atuará no Cras.

O deputado federal Luiz Lima também participou da cerimônia, ele é responsável por destinar emenda parlamentar de R$ 590 mil para investimentos em projetos da cidade.

“A política social do país começa pelos municípios. As secretarias atendem o cidadão na ponta e com isso, a mudança do Brasil está nas cidades”, falou o deputado.

O secretário Munir Francisco agradeceu ao deputado por prestigiar a cerimônia e comentou sobre a reabertura do Cras.

“O Cras voltou com força para o bairro e teremos cursos de inclusão produtiva, geração de renda, socioeducativo e vamos trazer, com certeza, novas oficinas para cá. Já começamos a parceria no esporte com o projeto de Tênis da Fundação Beatriz Gama”, relatou o secretário.

A dona de casa Abiqueila dos Santos, de 28 anos, ficou feliz com o retorno do Cras. “Tenho três filhos e recebo bolsa família e vou buscar atendimento aqui no Cras”, disse ela.

Já a operadora de caixa Ingrid de Arantes, de 32 anos, lembrou que chegou a atuar no projeto “Agente Jovem”, implantado pela Smac em diversos Cras. “Se eu trabalho hoje é porque eu, além de receber educação em casa, fui preparada por este projeto. Desejo que aqui também tenha iniciativas para ajudar outros garotos e garotas do bairro a encontrar um caminho melhor”, falou.