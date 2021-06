Morre professor Marcelo Chaves, o Marcelão do handebol - Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 15:32 | Atualizado 12/06/2021 16:50

Volta Redonda - Morreu na manhã deste sábado, dia 12, em Volta Redonda, Marcelo da Silveira Chaves, o Marcelão, por conta de complicações provocadas pela covid-19. Ele tinha 66 anos, era professor de educação física e ex-jogador da seleção brasileira de handebol.

Marcelão foi coordenador de esportes no Clube Dos Funcionários, diretor na Fundação Oswaldo Aranha, trabalhou na SMEL (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), também foi professor no Recreio do Trabalhador e coordenador de esportes no Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Ele deixa esposa, dois filhos e uma neta. O velório acontece na tarde deste sábado, na capela mortuária no bairro Aterrado.