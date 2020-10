Advogada Natasha Zadorosny Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 25/10/2020 14:50 | Atualizado 25/10/2020 14:54

Rio - Apesar da queda no número de casos e mortes no Rio, o novo coronavírus segue fazendo estrago na vida de muitas famílias cariocas. Desta vez, foi o caso da advogada Natasha Zadorosny, de 35 anos, que faleceu, neste sábado (24), por conta da covid-19. Natural de Barra do Piraí, no interior do estado, a ativista era uma pessoa bem popular na capital fluminense: tocava em blocos do município e se envolvia frequentemente com causas e debates sociais, de caráter humanitário.

Natasha deixa Olívia, sua filha de apenas três anos, e muitas recordações positivas na memória de amigos. As informações sobre o enterro e a missa de sétimo dia ainda não foram divulgadas pela família e devem ser reveladas nas próximas horas. No Facebook, um amigo se manifestou sobre a morte da advogada, relembrando os momentos vividos junto com ela.

Publicidade

"Do Brasil, chegou-me a notícia: morreu a Natasha, vítima da covid. Sempre empenhada em questões sociais e humanitárias, era sambista e carioca de alma e coração. E também, acima de tudo, a mãe da Olívia. Estive com ela duas vezes, em conferências de tradutores no Rio de Janeiro, e foi a ela que recorri como conselheira de logística 'extraordinaire' da última vez, em 2016. Deixa muitas saudades, querida amiga", finalizou o rapaz.