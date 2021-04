Agnaldo Timóteo e Timotinho Instagram / Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 16:47

Rio - O assessor de imprensa Timotinho lamentou a morte do cantor Agnaldo Timóteo, vítima da covid-19 neste sábado . "A notícia não é boa. Confirmo o falecimento do cantor Agnaldo Timóteo. Minha eterna gratidão por tudo. Descanse em paz. Obrigado sempre por todo o carinho", disse.

No dia 17 de março, quando Agnaldo foi para a UTI, o assessor usou seu perfil oficial no Instagram para pedir uma corrente de oração para o cantor. Já neste sábado, momentos antes de ser anunciada a morte, Timotinho postou um vídeo antigo com o artista e pediu pra que ele fosse curado.

Agnaldo, de 84 anos, estava internado desde o dia 17 de março na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, mas no último dia 27, o cantor precisou ser intubado para "ser tratado de forma mais segura" contra a doença.

O estado de saúde piorou nos últimos dias e ele não resistiu. A família chegou a confirmar que Agnaldo recebeu a segunda dose da vacina no dia 15 de março e a suspeita é de que ele tenha sido infectado no intervalo entre a primeira e segunda dose do imunizante.