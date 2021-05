Bruna Linzmeyer mostra seu visual para a novela ’Pantanal’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 11:00

Rio - Bruna Linzmeyer, de 28 anos, está no elenco do remake de "Pantanal". A atriz postou no Instagram um vídeo em que mostra o visual de sua personagem na trama de Benedito Ruy Barbosa, que começará a ser regravada pela TV Globo ainda este ano.

"Eis o corte de cabelo novo que vocês tanto repararam. Simmmm, já é pra personagem nova de Pantanal", disse Bruna na legenda do vídeo, sem contar qual é o seu personagem na trama. Os internautas especularam sobre a possibilidade de Bruna interpretar a protagonista, Juma Marruá, que originalmente foi vivida por Cristiana Oliveira.