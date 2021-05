Ivete Sangalo será a apresentadora do ’The Masked Singer’, novo reality show musical da Globo Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 09:03

Rio - O reality show "The Masked Singer" chega à Globo no segundo semestre deste ano e terá a cantora Ivete Sangalo como apresentadora. "Estou amando a ideia de apresentar o programa porque ele tem música, mistério, expectativa, diversão... É um combo muito especial para proporcionar um momento de muita alegria ao público. Vamos fazer uma festa! Meu olho brilha porque eu vislumbro um aprendizado gigantesco", comemora a cantora.

"Posso garantir que será um suspiro a cada apresentação, uma verdadeira caixa de surpresas. Só de falar, eu já pulso diferente. É uma grande oportunidade que eu vou aproveitar demais. Vai ser massa", antecipa Ivete.

"The Masked Singer" é baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp, já tendo sido exportado para mais de 40 territórios. No formato, toda a competição musical acontece diante dos olhos do público e de jurados sem que ninguém saiba quem está cantando. Os participantes se apresentam totalmente fantasiados. Pequenos vídeos dão dicas sobre os famosos que estão debaixo das fantasias. Enquanto tentam descobrir quem são os participantes, os jurados votam em suas apresentações favoritas. Mas apenas o menos votado tem sua identidade revelada, depois de ser eliminado da competição.

"Trouxemos um dos formatos de maior sucesso no mundo para encantar também os brasileiros com a exuberância das performances, o talento dos participantes e o carisma de Ivete Sangalo. Os realities são uma paixão dos brasileiros e essa é mais uma novidade para oferecermos um conteúdo de alta qualidade para o público ", conta Amauri Soares, diretor do canal TV Globo.