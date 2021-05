Jurados discutem no Mestre do Sabor Reporter 03

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 16:35

Rio - O episódio desta quinta-feira do 'Mestre do Sabor' mostrou parte de uma treta entre Rafa Costa e Silva e Léo Paixão. Ao se reunirem para decidir quem seria o cozinheiro eliminado da semana, os chefs se desentenderam. Pelas redes sociais, Boninho, que é diretor de realities como 'Big Brother Brasil' e 'No Limite' aproveitou para zoar o clima tenso vivido pelos colegas.

"Crianças, era nhoque ou patachu. Nem eu entendi. Mas o fogo no parquinho era para o time que está cozinhando. A gente viu hoje uma DR dos mestres!! Ano que vem vou mudar pra Guerra dos Mestres É fogo na cozinha", escreveu o apresentador nas redes sociais.

