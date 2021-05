Gleici Damasceno e Kaysar Dadour em ’No Limite’ Reprodução

Publicado 31/05/2021 09:46 | Atualizado 31/05/2021 09:48

Rio - As especulações sobre um possível romance entre Gleici Damasceno e Kaysar Dadour continuam agitando os fãs. Em entrevista ao site do "No Limite", no GShow, Kaysar falou sobre o seu bom relacionamento com todos os colegas do programa.

"Conheci pessoas muito bacanas que vou levar para minha vida da minha tribo (Calango). Bil, André... viramos muito amigos. A Gleici também, nos aproximamos muito, foi muito legal. Fortaleceu ainda mais a amizade", disse.

Kaysar e Gleici se conheceram no "BBB 18", quando a acreana levou o prêmio principal e Kaysar ficou com o segundo lugar. Depois do terceiro episódio de "No Limite", que foi ao ar na última terça-feira, começaram os rumores de um romance. Tudo por conta de uma cena em que Gleici passa protetor solar em Kaysar.

"Somos amigos. Vamos ver, né. Tudo começa na amizade (risos)", disse o participante.