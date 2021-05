Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, no ’Domingo Espetacular’ Reprodução

Rio - Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, participou do programa "Domingo Espetacular" e falou sobre a herança do cantor. MC Kevin morreu após cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no início deste mês.

"Não tem briga pela herança, não tem briga com a mulher dele. Eu amo a mulher dele. (...) Tudo o que o Kevin tem de herança são as obras dele e tudo o que é do Kevin é da filha dele, né?", disse Valquíria.

Kevin era pai de Soraya Nascimento Gusmão, de 5 anos. A mãe da criança disse que vai continuar incentivando a filha a ter orgulho do pai. "Sempre ensinei assim e vou manter isso", escreveu Evelin Gusmão logo após o acidente nas redes sociais. Kevin levava uma vida de luxo. O último carro que o cantor encomendou era uma BMW i8 avaliada em R$ 700 mil. De acordo com seu ex-empresário, o cantor faturava R$ 1 milhão por mês.

Ainda no programa, Valquíria contou que o filho pressentia que não teria uma vida longa. "Eu sou uma estrela cadente, mãe. Eu vou viver pouco", o cantor sempre dizia, segundo Val. O pai de Kevin, Agnaldo Bueno, acredita que o filho tenha sofrido o acidente por conta de alucinações decorrentes do uso de drogas.

"O pessoal tudo falou que ele se matou por causa da droga. Acredito eu também, desse pulo dele, salto dele da sacada lá, foi da alucinação por causa da droga sintética".