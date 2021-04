Agnaldo Timóteo recebe alta do hospital Divulgação/Murilo Alvesso

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 15:41 | Atualizado 03/04/2021 16:52

O cantor Agnaldo Timóteo morreu na manhã deste sábado (3). A assessoria confirmou para a coluna o falecimento do artista, vítima da Covid-19, depois de um contato no final da manhã deste sábado para saber notícias de Agnaldo. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido e amado Agnaldo Timóteo. Ele não resistiu as complicações decorrentes da Covid-19 e faleceu hoje às 10:45 horas".

Agnaldo, de 84 anos, estava internado desde o dia 17 de março na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, mas no último dia 27, o cantor precisou ser intubado para "ser tratado de forma mais segura" contra a doença. O estado de saúde piorou nos últimos dias e ele não resistiu. A família chegou a confirmar que Agnaldo recebeu a segunda dose da vacina no dia 15 de março e a suspeita é de que ele tenha sido infectado no intervalo entre a primeira e segunda dose do imunizante.

Segue o comunicado oficial:

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido e amado Agnaldo Timóteo.



Agnaldo Timóteo não resistiu as complicações decorrentes da Covid-19 e faleceu hoje às 10:45 horas. Temos a convicção que Timóteo deu o seu Melhor para vencer essa batalha e a venceu!



Agnaldo Timóteo viverá eternamente em nossos corações! A família agradece todo o apoio e profissionalismo da Rede Hospital Casa São Bernardo nessa batalha. A família informa que a Corrente de Fé, com pensamentos positivos e orações, permanecerá, em prol de um mundo melhor!

#LuzTimóteo!