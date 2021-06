Vacinação contra gripe em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 23/06/2021 10:18

Volta Redonda - No município de Volta Redonda a meta vacinal contra a gripe é de 91 mil pessoas. Mas segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cerca de 40 mil pessoas se vacinaram. A campanha de vacinação no município está prevista para encerrar no próximo dia 9 de julho, por isso, a SMS alerta para a necessidade de se imunizar o quanto antes.

“A gripe tem um alto impacto na sociedade porque ela é muito transmissível e altamente infecciosa. Por isso, atingindo o público-alvo, a gente vai conseguir diminuir esse impacto dentro do sistema de saúde que pode está sobrecarregado pela pandemia”, explicou a médica de família da Secretaria Municipal de Saúde, Silvia Mello dos Santos.

Ainda segundo a SMS, a vacinação promove uma diminuição da circulação viral, o que permite mais ênfase de atendimento do profissional de saúde aos casos de covid-19.

“Os sintomas da gripe e da covid-19 se parecem. A vacinação ajuda também na questão do diagnóstico diferencial, pois ajuda o profissional de saúde a entender que aquela pessoa realmente pode ser um caso suspeito de covid, por já ter se vacinado contra a gripe”, explicou Silvia, lembrando que quem se vacinou contra o novo coronavírus deve aguardar 15 dias para receber a dose contra a gripe.

A aplicação da vacina contra a gripe acontece das 8h às 16h, em todas as unidades de saúde do município, exceto nos polos de covid-19 que ficam nos bairros 249, Vila Mury, São João, Siderlândia e Volta Grande.

Podem se vacinar contra gripe trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas e lactantes, crianças de 06 meses a 5 anos 11 meses e 29 dias, idosos a partir de 60 anos, professores, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário, trabalhadores portuários, Força de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, funcionário de Sistema de Privação de Liberdade; pessoas em situação de rua, população privada de liberdade e adolescentes e jovens com Medida Sócio Educativas.

Ainda fazem parte do público-alvo pessoas com doenças respiratórias crônicas, diabetes, imunossupressão, doenças cardíacas crônicas, doenças renal crônica, obesos, transplantados, doença neurológica crônica e portadores de trissomias.

Para fazer a vacina contra gripe é necessário apresentar o Cartão do SUS, documento de identidade e carteira de vacina, além de documento que comprove a doença.