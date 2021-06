Volta Redonda não terá aplicação de 1ª dose da vacina contra a covid-19 nesta quarta-feira - Reprodução

Volta Redonda não terá aplicação de 1ª dose da vacina contra a covid-19 nesta quarta-feiraReprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 18:41 | Atualizado 22/06/2021 18:45

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda informou que não haverá aplicação de primeira dose da vacina contra a covid-19 que nesta quarta-feira, dia 23, devido ao baixo estoque.

Segundo a SMS, todo estoque da última remessa enviada pelo Ministério da Saúde foi utilizado no drive-thru da última segunda-feira, dia 21, e nos postos de saúde nesta terça-feira, dia 22. De acordo com as informações da secretaria, cerca de três mil pessoas foram vacinadas nesses últimos dois dias.

A remessa de vacina existente no município será destinada para aplicação das segundas doses da AstraZeneca (Oxford) e CoronaVac, nesta quarta, dia 23, para os vacinados com a primeira dose da AstraZeneca até 31/03/2021 e para os vacinados com a CoronaVac há mais de 21 dias.

A aplicação da segunda dose da AstraZeneca acontece nas Unidades de Saúde, de 08h às 16h, exceto nas unidades dos bairros: 249, Siderlândia, São João, Vila Mury e Volta Grande. Já a segunda dose da CoronaVac é aplicada na UBSF São Geraldo.