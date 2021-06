Ato será realizado neste sábado - Divugação

Ato será realizado neste sábadoDivugação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 15:11 | Atualizado 25/06/2021 15:13

Rio - Um ato em memória aos 53 anos da Passeata dos Cem Mil será realizado neste sábado, às 10h, na Cinelândia, no Centro do Rio. A manifestação também pretende celebrar o Dia Internacional de Luta contra a Tortura. A organização é realizada pelo movimento Geração 68, que também articulou as manifestações durante a ditadura militar.

Segundo os organizadores, o ato será realizado com distanciamento físico, com uso de máscara e álcool em gel. "Será um ato simples, curto, tocante, alegre. De memória e luta", afirmam os organizadores. A manifestação tem o apoio de líderes de movimentos sociais e vereadores como Chico Alencar.



Publicidade

"O ato de amanhã tem esse significado cultural, antes de tudo que é de reavivar a memoria de acontecimentos passados como a passeata dos cem mil que foi um grande clamor popular que teve como centro o Rio de Janeiro. Concentrou pra sair ali na Cinelândia quatro anos depois do golpe de 64. Relembrar esse fato em um tempo que agora a gente vive ameaças de golpe, arroubos autoritários é muito importante", disse o parlamentar.

Na última segunda, religiosos e ativistas se reuniram em um ato também na Cinelândia em memória aos 500 mil mortos pela covid-19 . No manifesto, que também aconteceu em outras cidades do país e contou com a presença do teólogo e escritor Leonardo Boff, do pastor Henrique Vieira, da vereadora Patricia Tolmasquim (Cidadania) e da teóloga Lusmarina Garcia, 500 velas foram acesas na escadaria da Câmara Municipal, representando todas as vítimas da doença. Para evitar aglomerações, a manifestação foi realizada de forma híbrida com transmissão online pela página Respira Brasil Rio.

Publicidade