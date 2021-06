Criança de 12 anos cai de prédio na Tijuca. Na foto, o prédio e a janela - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Yuri Eiras e Luisa Bertola*

Publicado 25/06/2021 13:21 | Atualizado 25/06/2021 14:47

Rio - Valdeci Silva, porteiro do prédio na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, foi o primeiro a perceber a queda da menina de 12 anos - ela caiu da janela de casa, no quarto andar, por volta das 6h desta sexta-feira (25), e está em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar. O funcionário afirmou ter ouvido o barulho do impacto e saído para ver o que tinha acontecido. A menina, que bateu na fiação elétrica antes de sofrer a queda, teve lesões nos tornozelos e no rosto e deve passar por cirurgia.

"Escutei um barulho forte e vi na calçada uma pessoa gemendo. Ela machucou o rosto. Eu achei que fosse gente de rua cortando o fio. A gente só percebeu que era a menina quando a mãe chegou e gritou pela filha", afirmou Valdeci. Os familiares perceberam o acidente quando foram acordá-la para ir à escola e viram que ela não estava no quarto. Ao descerem do prédio, reconheceram a jovem.

O porteiro trabalha no edifício há 20 anos e conhecia bem a família. A menina, os irmãos e a mãe costumavam passar os dias de semana no apartamento que pertence aos avós.

"Família gente boa, todos simpáticos. Ela é muito legal, educada, tanto ela quanto o irmão dela. Aqui é a casa dos avós, eles ficam praticamente a semana toda aqui", completou Valdeci da Silva.

Queda acidental é a principal linha de investigação

A principal linha de investigação da Polícia Civil, até o momento, é queda acidental. A vítima caiu do edifício por volta das 5h50, e de acordo com o Corpo de Bombeiros, atingiu a fiação elétrica da rua durante a queda.

O caso está sendo investigado pela 19ª DP (Tijuca). A perícia foi realizada no local e um computador foram levados pelos policiais. Segundo o delegado titular da 19ª DP (Tijuca), Gabriel Ferrando, a ação faz parte de uma diligência de praxe. Além disso, imagens de câmeras de monitoramento estão sendo analisadas.

Após tomarem conhecimento do fato, os agentes foram ao local e conversaram com familiares, vizinhos e funcionários do edifício. A perícia foi realizada no local e uma equipe da delegacia também esteve no hospital onde a menina foi levada. Testemunhas serão ouvidas e os policiais vão realizar outras diligências para esclarecer o ocorrido.

*Estagiária, sob supervisão de Cadu Bruno