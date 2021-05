Em janeiro e fevereiro deste ano foram registrados 882 ocorrências por estupro segundo os dados do ISP Reprodução/Internet

Publicado 15/05/2021 22:08

Uma menina de 6 anos foi internada em um hospital de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, após ser espancada e estuprada pelo padastro na cidade de Ecoporanga. Segundo informações da TV Gazeta, o homem de 43 anos está foragido e a mãe foi presa por omissão.

Segundo informações da Polícia Civil, a agressão aconteceu na quinta-feira passada, dia 13. A mãe deu entrada com a menina no hospital da cidade onde moram relatando que a criança tinha caído de bicicleta. Entretanto, a menina precisou ser transferido por conta do quadro de saúde.

Por conta disso, a polícia foi chamada e a mãe confessou que a criança foi agredida pelo padastro.

A mãe explicou que, no dia da agressão, o homem pediu que a menina buscasse uma gaiola com passarinho no quintal de casa, porém o ave tinha conseguido fugir. Irritado com a fuga do animal, a mulher contou que o padrasto agrediu a menina até ela desmaiar. Ela, ainda, confirmou que o homem estuprava a criança.



Contra o homem, a polícia informou que constam 30 ocorrências contra ele, como agressão aos pais.