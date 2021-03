Após 4 dias de buscas, Letícia Lima, de 12 anos, foi encontrada. Lauane, 14, continua desaparecida Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 10/03/2021 15:23

Em meio ao alívio e apreensão, familiares localizaram, no fim da noite de terça-feira, a adolescente Letícia Lima da Silva, 12 anos, que estava desaparecida, há 4 dias, após sair de casa, com a amiga Lauane kristine Tiago, de 14 anos, no bairro Nova América, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A menina foi reconhecida após o caso ser divulgado nas redes sociais e no DIA Online.

Enquanto familiares realizavam buscas na região, Letícia foi encontrada por uma mulher, não identificada, no acesso a uma comunidade, no bairro Nova América. A amiga, Lauane, continua sumida. As circunstâncias do desaparecimento das meninas ainda estão sendo investigadas pela polícia, que continua realizando buscas e diligências para encontrar o paradeiro da outra adolescente.

Publicidade

Aliviada, a repositora de supermercado Adriana Lima da Silva, de 39 anos, agradeceu ao apoio recebido para encontrar a filha. “Estávamos fazendo as buscas em diversos locais. Recebemos a notícia sobre o encontro da Letícia, quando chegamos numa delegacia. Foram 4 dias de agonia. Ela está um pouco apreensiva e não falou nada sobre o sumiço. Mas, graças a Deus, está bem Agora, seguiremos em busca da Lauane”, disse, Adriana, que agradeceu o apoio da família e ao DIA Online pela divulgação do caso.

“Minha preocupação é a maldade do mundo”

Publicidade

O alívio da família da Letícia contrasta com a apreensão e angústia da mãe de Lauane. A auxiliar de tratamento bucal Graciete da Silva Contaifer, de 33 anos, tem receio de a filha estar sendo vítima de algum tipo de violência ou em algum local perigoso. De acordo com familiares, quando saiu de casa, Lauane usava short jeans, blusa branca e estava com a mochila.

“Quando saiu de casa, ela disse que estava indo para casa do pai, mas foi para outro lugar, sem a minha autorização. Estamos apreensivos. Minha preocupação é a maldade do mundo. Agora, não quero fazer nenhum tipo de julgamento. Queremos, apenas, a minha filha de volta”, desabafa, Graciete.



Investigações- O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu) e encaminhado à Divisão de Descobertas de Paradeiros (DDP), na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que deixa à disposição da população o telefone (21) 98596-7442 (whatsapp) e ressalta a importância da colaboração com informações e denúncias, com garantia de total anonimato.



Em janeiro, Baixada registrou 95 desaparecimentos

Publicidade

A Baixada Fluminense registrou 95 desaparecimentos de pessoas, no mês de janeiro de 2021, de acordo com o último boletim de dados fornecido pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). No mesmo período, em todo o estado do Rio de Janeiro, ocorreram 383 sumiços. No último dia 27 de março, o emblemático desaparecimento dos três meninos de Belfort Roxo, completou três meses, ainda sem solução. A Polícia Civil informou, no entanto, que continua realizando diligências e investiga a possibilidade do envolvimento de traficantes de drogas no caso.