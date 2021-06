Ademir Gomes da Silva cometeu dois feminicídios em 12 anos - REPRODUÇÃO DO FACEBOOK

Por Thalita Queiroz*

Publicado 25/06/2021 13:41

Rio - O foragido da Justiça, de 51 anos, vai responder pelo segundo crime de feminicídio após assassinar a ex-companheira, a facadas, em janeiro de 2020 . Ademir estava foragido da Justiça de Itaboraí pelo mesmo crime cometido em 2009. A vítima mais recente do criminoso foi a diarista. Ela lanchava em um trailer na rua Vereador Manoel Macedo, no Centro de Tanguá, na Região Metropolitana do Rio, quando foi atacada pelo criminoso na frente de um dos três filhos do casal.

a diarista Roseli de Siqueira Nunes, de 42 anos, morreu esfaqueada pelo ex-companheiro em Tanguá Divulgação

Imagens de câmeras de segurança, divulgadas pelo RJTV1, na quinta-feira (24), mostraram o ataque de Ademir contra Roseli no dia 12 de janeiro de 2020. Nas cenas, Ademir aparece chegando ao local de moto, com um capacete e um casaco preto. Ele estaciona próximo ao grupo que lanchava com a vítima e se aproxima lentamente deles.

Poucos minutos depois, o criminoso se aproxima e uma correria se inicia. Roseli tenta fugir, mas é alcançada pelo ex-companheiro. Logo em seguida ela consegue escapar, mas tropeça e cai. Ademir inicia então uma sequência de golpes com uma faca contra ela.

Ademir estaria tentando uma reconciliação com a mulher, que não queria retomar o relacionamento. De acordo com um familiar, que não quis se identificar, os dois foram casados por mais de 20 anos e o casamento foi marcado por traições cometidas por ele. Por isso, a diarista decidiu se separar seis meses antes de ser morta, mas o homem, que trabalhava como motorista, não aceitou o fim da relação.

Na ocasião, policiais do 35º BPM (Itaboraí) estavam em patrulhamento na rua Vereador Manoel Macedo, quando observaram um tumulto. Ao chegarem ao local do crime, a equipe atirou na perna de Ademir para que ele parasse com os golpes. Só assim ele foi contido e preso em flagrante, sendo levado à 74ª DP (Alcântara), onde foi autuado por feminicídio. O motorista também estava com uma pistola falsa. Roseli chegou a ser socorrida na Policlínica Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

O primeiro crime de feminicídio cometido por Ademir foi em 2009, quando ele matou, a tiros, Paula dos Santos, com quem tinha um relacionamento extraconjugal. O criminoso teria praticado o crime por não aceitar o fim do relacionamento.

Após ser flagrado esfaqueando Roseli, Ademir foi preso e condenado, na última quinta-feira (17), pela 1ª Vara Criminal de Itaboraí, a 21 anos de prisão pela morte de Paula dos Santos. No dia 30 de setembro o criminoso voltará ao banco dos réus para ser julgado pelo crime cometido em 2020.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno