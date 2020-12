Por O Dia

Publicado 06/12/2020 16:25 | Atualizado 06/12/2020 18:29

Rio - A polícia prendeu, neste domingo, Jonathan Santos Targino, o homem suspeito de atirar e matar o PM Derinaldo Cardoso dos Santos durante uma tentativa de assalto a uma loja da Casa & Vídeo em Mesquita, na Baixada Fluminense, na última sexta-feira (4). Além dele, também foi preso um rapaz identificado apenas como Vagner da Silva. Vagner teria dado cobertura para que os criminosos praticassem o roubo. No dia do crime, agentes já haviam prendido Jhonny Silva Quirino, que aparece junto com Targino em imagens da câmera de segurança do estabelecimento no momento do assassinato. Ele foi localizado em um esconderijo na Vila Kennedy, Zona Oeste da cidade.