O PM Derinalto Cardoso dos Santos deixa esposa e dois filhos Reprodução / Internet

Por Bruna Fantti

Publicado 05/12/2020 17:59 | Atualizado 05/12/2020 19:26



Rio - A Polícia Militar apreendeu, nesta sexta-feira, a arma utilizada para assassinar o policial Derinalto Cardoso dos Santos, de 34 anos , que tentou impedir um assalto a uma loja da Casa & Vídeo no Centro de Mesquita, na Baixada Fluminense. Um dos dois participantes do crime foi preso.

A vítima foi atingida por um tiro na cabeça e chegou a ser encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) em estado gravíssimo. Ele passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.



Um delegado da 34ª DP (Bangu), onde o caso foi inicialmente registrado, afirmou que Jhonny Silva Quirino, um dos participantes do crime, foi preso. O bandido que disparou na cabeça do policial ainda é procurado. A arma utilizada no momento do crime foi localizada e apreendida horas depois em um esconderijo na Vila Kennedy, Zona Oeste da cidade.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o tenente-coronel Marco Antonio Santos de Melo, do 20º BPM, afirmou que irá seguir em busca do assassino e que a família do policial não vai sentir o amargor da injustiça.

"Nós recebemos dados de onde estaria a arma do crime que foi levada pelo irmão dele, menor de idade, da comunidade da Vila Kennedy para um esconderijo. Chegamos nesse esconderijo, achamos a arma e o irmão. Estamos aqui na 34ª DP para apresentar todo o fato. Estaremos incansáveis até a gente pegar esse assassino do nosso herói policial Cabo Cardoso. Cardoso, que Deus o tenha. A sua família não vai ter o amargor da injustiça. Seguiremos firme. Conte com a Polícia Militar e com o 20º Batalhão", afirmou o tenente-coronel

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Cardoso foi enterrado neste sábado em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

PM mandava mensagens motivacionais aos amigos de farda

Derinalto que era ativo na internet, postava frases motivacionais para colegas da corporação. Em um vídeo, o agente cita a morte de um companheiro de farda, que aconteceu no dia 2 de outubro, e diz que quando escolheu a profissão, sabia de todos os riscos.

"Sabemos dos riscos, mas quando entramos na Polícia Militar, nós juramos sacrificar nossas vidas em defesa da sociedade, na defesa de cidadãos que não nos conhecem. Estamos de luto, mas continuamos na luta", diz um trecho da mensagem publicada por ele.

Luto na cidade de Mesquita

A Prefeitura de Mesquita decretou luto oficial por três dias na cidade (até segunda-feira), em homenagem ao cabo Derinalto Cardoso dos Santos.

Em nota, publicada no site da prefeitura, a administração municipal diz que "lamenta e manifesta o mais profundo pesar pela morte do policial militar. Perdemos não só alguém que lutava pela segurança e pelo bem-estar de toda a população do estado do Rio, cabo Cardoso protegia, em especial, a população mesquitense e as pessoas que trabalham ou circulam pelo município".