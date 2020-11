Paulo Cupertino mudou de aparência e conseguiu um RG falso Divulgação Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 10:21

São Paulo - Procurado pela polícia, Paulo Cupertino, o assassino do ator Rafael Miguel e sua família, já passou por sete cidades em três estados diferentes e já mudou de aparência algumas vezes nos últimos meses. As informações são do portal G1.

fotogaleria

Publicidade

Cupertino assassinou a tiros o ator e seus pais em junho do ano passado , em São Paulo, porque não aceitava o namoro do ator com sua filha - ele tinha ciúmes dela e a mantinha trancada em casa, proibindo seu contato com outras pessoas.

O empresário desferiu 13 tiros nas vítimas - o jovem, de 22 anos, sua mãe, Miriam Selma Miguel, de 50 anos, e seu pai, João Alcisio Miguel, de 52 anos. Desde então, é procurado pela polícia.

Publicidade

Até a última semana, ele estava escondido num sítio em Eldorado, no Mato Grosso do Sul, onde passou os últimos 8 a 15 meses, era conhecido pelo nome falso de Manoel Machado da Silva e trabalhava em um curral.

Antes disso, passou também por Sorocaba, Águas de São Pedro, Campinas e uma cidade não informada (próxima à Águas de São Pedro), em São Paulo; e em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Jataizinho, no Paraná - onde conseguiu fazer o RG com o nome falso. Ele mudou de aparência algumas vezes e contou com a ajuda de amigos para conseguir dinheiro, comida e transporte.