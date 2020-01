Diarista morre ao ser esfaqueada pelo ex na frente da filha

Rio - Uma diarista morreu ao ser esfaqueada pelo ex-marido na noite deste domingo, em Tanguá. Rosy Nunes estava em uma praça no Centro do município da Região Metropolitana do estado com familiares, quando foi atacada por Adermir Gomes da Silva. Dentre os parentes, estava um dos três filhos do casal.

De acordo com um familiar, que não quis se identificar, os dois foram casados por mais de 20 anos. O casamento foi marcado por traições cometidas por ele. Por isso, a diarista decidiu se separar há cerca de seis meses, mas Ademir, que é motorista, não aceitava o fim da relação.

"Ela estava lanchando na praça, quando ele apareceu do nada e começou a atacá-la com um facão", conta o parente.

Uma viatura da PM passou pelo local e agentes atiraram na perna de Ademir para que ele parasse com os golpes. Só assim ele foi contigo e preso em flagrante.

Rosy chegou a ser levada à Policlínica Demerval Garcia de Freitas, mas já chegou ao local sem vida. O corpo da diarista foi encaminhado ao IML de Tribobó, em São Gonçalo, onde familiares foram na manhã desa segunda-feira para a liberação dele.

Familiares contam também que Ademir já havia assassinado outra pessoa há cerca de 10 anos. Na ocasião, a vítima foi uma das amantes do motorista.