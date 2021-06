Momento exato em que kombi se choca contra outros veículos parados na rua Washington Luiz, no Centro - Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 12:50

Petrópolis - Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que acontece um grave acidente na rua Washington Luiz, no Centro de Petrópolis, na manhã desta segunda-feira (21). No vídeo, é possível ver uma Kombi desgovernada, que atinge, pelo menos, três veículos que estavam estacionados no local.

Nas imagens, também é possível ver que uma pedestre que seguia na calçada acaba sendo atingida. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Santa Teresa sem ferimentos graves, segundo o Corpo de Bombeiros.

Depois de bater nos outros carros, a Kombi colidiu em uma árvore na beira do rio. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, tenente coronel Luiz Diogo, não havia ninguém nos outros veículos e o motorista da Kombi não ficou ferido. O trânsito ficou lento na região para o atendimento da vítima, mas não houve interdições.