Assalto à relojoaria é investigado pela 105ª DP, no Retiro - Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 08:08

Petrópolis - Uma relojoaria que fica em na galeria Vila Rica, na rua Paulo Barbosa, foi assaltada na tarde desta terça-feira (22) por um homem armado que entrou no local, ameaçou funcionárias e fugiu levando produtos da loja. A polícia tenta identificar o ladrão.

Segundo testemunhas, o criminoso teria entrado na loja e roubado produtos da relojoaria, além de um valor em dinheiro. Ele teria fugido em seguida, de moto. O valor do prejuízo ainda não foi calculado. A polícia está analisando as imagens das câmeras de segurança e trabalha na identificação do bandido.



O crime está sendo investigado pela 105ª DP, do Retiro.