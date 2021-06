Todas as mulheres que fazem parte deste grupo precisam se cadastrar junto à Secretaria de Saúde para receber o imunizante - Divulgação/Ascom

Todas as mulheres que fazem parte deste grupo precisam se cadastrar junto à Secretaria de Saúde para receber o imunizanteDivulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 08:31

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis inicia nesta terça-feira (22) a vacinação contra a COVID-19 em gestantes, puérperas e lactantes (que estejam amamentando a até 12 meses) maiores de 18 anos sem comorbidades.

Com a ampliação, todas as mulheres que fazem parte deste grupo – com e sem comorbidades - precisam se cadastrar junto à Secretaria de Saúde para receber o imunizante. A vacinação deste público continua sendo feita nos pontos da UCP - campus Benjamin Constant, no Centro - e no Parque Municipal, em Itaipava, onde já estava concentrado o atendimento às gestantes e puérperas com comorbidade. Importante frisar que este público, a partir de agora, também deve se cadastrar. O cadastramento deve ser feito no site da prefeitura

“Estamos dando mais um passo hoje na vacinação passando a atender também estas mulheres que, assim como outros grupos, estavam ansiosas para receber o imunizante. Uma vez que se trata de um grupo diferenciado que deve receber especificamente as vacinas da Pfizer ou CoronaVac, a Secretaria de Saúde concentrará o atendimento delas em dois pontos, que terão os imunizantes para este grupo. Seguiremos avançando, sempre com planejamento, responsabilidade, e cobrando a chegada de mais doses para que pessoas de outras faixas etárias sejam vacinadas”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.

Assim como no caso das gestantes e puérperas com comorbidade, no momento da vacinação é necessária a apresentação de laudo médico apontando que a mesma está apta a receber a vacina contra a COVID-19. No caso das lactantes que estejam amamentando bebês com até 12 meses, é necessária a apresentação de laudo ou declaração que comprove que a mãe ainda está amamentando.

“Todo o planejamento vem sendo feito para que possamos acelerar a vacinação de forma organizada, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e ampliando os grupos a serem vacinados de acordo com a chegada de novos lotes de vacinas. A vacinação de gestantes, puérperas e lactantes sem comorbidade representa mais um avanço neste sentido. É importante que todas se cadastrem, e no dia da vacinação apresentem a documentação”, explicou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.