Subsecretário de Estado das Cidades, Bernardo Rossi, fez visita técnica aos locais que serão reformadosDivulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 08:26

Petrópolis - O governo do Estado homologou, nesta segunda-feira (21), a empresa que realizará obras na RJ-123 entre Secretário e Pedro do Rio. O trecho de 8,5km receberá intervenções para a melhorias na pista e de sinalização. O subsecretário de Estado das Cidades, Bernardo Rossi, realizou nesta terça-feira (22) uma visita técnica nos locais que serão reformados.

Agora, as obras esperam apenas a ordem de início, que deve acontecer nas próximas semanas. Vale destacar que a estrada é a principal ligação para a mobilidade dos moradores entre a localidade e a BR-040. Serão investidos mais de R$ 2 milhões no projeto.

De acordo com o subsecretário de Estado das Cidades, Bernardo Rossi, a obra será muito importante não só para os moradores e visitantes, mas também para a economia da região, considerando o fluxo turístico e de produtores rurais. "Quero agradecer ao governador, Cláudio Castro, ao secretário das Cidades, Uruan Andrade, que têm olhando para nossa região de forma especial e atendido muitas demandas", afirmou Bernardo.

A obra faz parte do posicionamento do governo estadual para a melhoria das estradas e levar o desenvolvimento para as cidades do interior, com projetos de infraestrutura através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ). Na ocasião, Bernardo reforça os convênios do Departamento com os municípios: "Tenho visto o empenho de todos no governo e secretaria, que têm olhado para o interior como um polo para o desenvolvimento regional. A ligação Secretário x Pedro do Rio é um dos caminhos por onde passam a produção rural", concluiu o subsecretário.

Na última semana, a equipe técnica do DER esteve em Petrópolis analisando a Serra Velha após a finalização de um projeto executivo de orçamentos para o início do processo licitatório da reforma completa da principal ligação entre a cidade e Magé. "A reforma completa da Serra Velha é uma demanda de todos os moradores da cidade, há um empenho para tirá-la do papel. Na última semana, o DER iniciou uma série de manutenções emergenciais. Agora, tenho solicitado que a licitação aconteça e assim tenhamos uma estrada mais segura para todos", completou Bernardo.