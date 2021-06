Concurso de Tomadores de Chope em Metro vai começar no dia 24, para maiores de 18 anos - Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 22:04

Petrópolis - Os concursos, mais uma vez, serão uma atração à parte na 32ª edição da Bauernfest, que este ano, por conta da pandemia, vai concentrar programação cultural de forma online e vai contar com um festival gastronômico presencial e por delivery.

O evento vai de 24 de junho a 04 de julho. A Prefeitura de Petrópolis reforça que não haverá a montagem do burgo alemão este ano. O acesso aos concursos estará restrita aos inscritos e às equipes de transmissão pela internet.

O Concurso de Tomadores de Chope em Metro vai começar no dia 24, para maiores de 18 anos, e as inscrições poderão ser feitas até pelo WhatsApp (24) 98878-5238. O interessado deverá enviar nome completo, telefone para contato e foto do documento de identidade, para participar das eliminatórias e finais masculinas e femininas.



Além deste, serão realizados os seguintes concursos:

Concurso do Chapéu mais enfeitado – inscrições pelo WhatsApp (24) 98878-5238. Enviar nome completo e telefone para contato. Inscrições até o dia 25/06. Os inscritos deverão estar no local de transmissão do evento (Cervejaria Bohemia) com o seu chapéu, no dia 27/06 (domingo), às 18h.



Concurso de Fotografia e Poesia - Pensando em resgatar os tempos dos concursos de poesia da Bauernfest, que ocorreram por quase 30 anos e aguçar o olhar dos admiradores da cidade, que buscam, através da fotografia, registrar traços e manifestações culturais dos colonos alemães ainda presentes na cidade, a Prefeitura resolveu incluir a poesia e a fotografia também na festa de 2021. Poderão participar petropolitanos residentes em qualquer cidade ou moradores locais maiores de 18 anos. O tema será homenagem à colonização alemã em Petrópolis.

Os poemas poderão ter o máximo de 40 versos e as fotografias deverão ser digitais em formato JPEG com o mínimo de 1280x720 pixels, sempre inspirados na história da colonização alemã em Petrópolis. Não é necessário ineditismo, mas somente uma participação por pessoa, independente da categoria. As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail [email protected] entre os dias 21 e 28 de junho de 2021.

Os concorrentes, ao enviarem seus trabalhos, os liberam para divulgação durante a programação online da festa. Serão selecionados 10 trabalhos de cada categoria (poesia e fotografia) para este fim e os três melhores de cada uma serão premiados com R$ 200,00 em dia a ser divulgado pelos organizadores. Usem a criatividade, se inscrevam e prestigiem esta grande festa petropolitana. Maiores esclarecimentos, pelo mesmo e-mail.



Concurso da Cuca Alemã – As inscrições serão feitas pelo WhatsApp (24) 98866-9866. Enviar nome completo e telefone para contato. O prazo para a inscrição termina no dia 02/07. Os candidatos deverão comparecer ao local do evento (Cervejaria Bohemia) às 17h do dia 03/07, levando sua cuca. As instruções detalhadas estarão no regulamento do concurso, que será enviado ao candidato no ato da inscrição.



As informações completas sobre datas e inscrições dos demais concursos estão no site www.petropolis.rj.gov.br/bauernfest.